Sine Calmon e Morrão Fumegante sobem ao palco do Concha Negra

O cantor Sine Calmon e a banda Morrão Fumegante estrelam a noite da 2ª edição do Concha Negra no dia 14 de dezembro, sábado, com o show “Reggae Retrô”. Este será o terceiro show da temporada que segue o compromisso de exaltar a multiplicidade e riqueza de ritmos da produção musical afro-baiana.

O “reggae man” e o seu grupo contam com uma série de convidados na apresentação. Chocolate com Blues, Edy Vox, Ennos Emanuel, Negra Jhô, Pali, Tim Tim Gomes e Vandal são os integrantes da lista de participações especiais. Com quatro álbuns já lançados, Sine Calmon e Morrão Fumegante levam um repertório que inclui músicas marcantes do reggae e da própria carreira. Além dos discos “O Trem do Amor”, “Rosa de Saron”, “Eu Vejo” e “Guerreiro Mor”, o show fará um passeio pelo novo trabalho de Calmon, que foi gravado em Cachoeira, neste ano de 2019.

O evento começa às 18h e os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), à venda na bilheteria do TCA, nos SACs dos shoppings Barra e Bela Vista ou pelos canais da Ingresso Rápido.

