Sindicato protesta contra SBT por colocar garoto de 18 anos em telejornal

A escalação de Dudu Camargo, de 18 anos, para o comando do Primeiro Impacto, telejornal do SBT, gerou uma revolta na categoria e motivou o posicionamento do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo. Através de uma nota, divulgada na sexta-feira, 14, a instituição repudiou o ato da emissora.

No comunicado, o sindicato diz que seu posicionamento não se dá ao fato de Dudu não ser um jornalista graduado, mas pelo fato de o SBT tratar o jornalismo como uma atividade marginal. Antes de assumir o comando do telejornal, Dudu atuava como Homem do Saco no programa Fofocando.

"Tratar o jornalismo como entretenimento e não informação criteriosa é um desserviço ao cidadão, um ataque à qualidade da informação e, mesmo, uma afronta à Constituição que estabelece como princípios que os meios de comunicação devem zelar pela sua função social e dar 'preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas'", diz parte do comunicado.

Karyn Bravo e Joyce Ribeiro, titulares do Primeiro Impacto, foram afastadas e devem ser realocadas em outros noticiários da emissora. Dudu estreou no comando do telejornal no dia 12 de outubro, Dia das Crianças, e foi oficializado como novo âncora horas após sua primeira aparição.

adblock ativo