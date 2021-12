Simaria recebe apoio de Simone: 'Se pudesse, estaria no seu lugar'

Na última terça-feira, 17, a assessoria de Simaria informou que a cantora foi diagnosticada com tuberculose e anemia, e ficará afastada dos palcos por 30 dias. Neste período, Simone vai cumprir a agenda de shows sozinha e fez questão de demonstrar apoio a irmã publicamente.

"Você é minha luz, meu anjo, minha força. Em nome de Jesus, você logo ficará boa para nós! Te amo absurdamente, se eu tivesse o poder de escolha, estaria no seu lugar", disse Simone na legenda de uma foto publicada no Instagram. "Te amo minha luz, minha princesa. Força, te amo", concluiu.

Nos comentários, os fãs desejaram melhoras para Simaria, que deu entrada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, no dia 12 de abril, após passar mal. Ela foi submetida a exames e foi diagnosticada com anemia e tuberculose ganglionar.

