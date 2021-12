Silvio Santos fala de cabelo de atriz e é criticado

Silvio Santos está recebendo inúmeras críticas nas redes sociais, sendo inclusive chamado de racista. No domingo, 9, durante o Teleton, o apresentador entrevistou atores mirins, dentre elas, Júlia Olliver, a Pata da novela Chiquititas. Ao ser questionada o que queria ser quando crescesse, Julia disse que continuaria a ser atriz ou cantora. Sílvio emendou na hora: "Mas com esse cabelo?". A atriz mirin ficou desconsertada com a pergunta e perguntou: "Como assim?"

Nas redes sociais, diversos telespectadores criticaram a atitude do apresentador e o chamaram de racista. "A atitude dele foi, no mínimo, grosseira e racista", disse um. "Ele deixou a menina sem graça com uma piada idiota", criticou outro.

No Instagram, Julia se manifestou a respeito: "Em um país como o nosso, onde a mistura de raças está por todos os cantos, fico triste em ouvir certos comentários maldosos, mas ainda assim agradeço a Deus todos os dias por ser saudável, ter minha família, ter amigos verdadeiros e trabalhar no que amo. Nada nem ninguém vai apagar o meu talento", escreveu. Ainda na rede social, fez outro post: "Nada do que me falarem por essa vida afora vai me fazer mudar meu caráter, esse sim é mais importante que o meu cabelo".

Julia também defendeu o apresentador e dono do SBT dizendo que ele pode tudo, "não é à toa que é o maior comunicador da TV brasileira".

