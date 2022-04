Silvio Santos "ama limpar a cozinha", revela Iris Abavanel

Iris Abravanel contou como costumam ser as férias ao lado do marido Silvio Santos durante sua participação no "Programa do Ratinho", nesta quarta-feira, 29. A escritora revelou que os dois "brincam de casinha" e que o apresentador fica responsável pela limpeza da cozinha.

"A gente brinca meio de casinha quando a gente viaja. Eu gosto de cozinhar e ele ama limpar a cozinha. Não é só lavar a louça não, tem que limpar fogão, limpar tudo e deixar tudo brilhando", contou.

A matriarca da família Abravanel atualmente está envolvida com a divulgação de seu novo trabalho, a novela infanto-juvenil "Cúmplices de um Resgate", que estreia na segunda-feira, 3.