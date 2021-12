Sílvio de Abreu diz que atores gays devem continuar no armário

Sílvio de Abreu, autor da nova trama das 20h da Rede Globo, "Passione", disse que atores homossexuais não devem assumir a sua orientação sexual para não prejudicar seus trabalhos na televisão. Segundo a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, o autor afirmou que a revelação pode decepcionar o público feminino, que prefere ver os galãs heterossexuais no vídeo.

O autor revelou à colunista ainda que a melhor opção, nesses casos, é permanecer no armário. “Se ficarem falando por trás, não tem importância. Se ele falar abertamente, vai prejudicar. Ator que fizer isso é bobo”, afirmou.

A declaração de Sílvio de Abreu foi dada após o surgimento de boatos a respeito da possível homossexualidade de Reynaldo Gianecchini, integrante do elenco de Passione.

O ex-empresário do artista contou à imprensa que os dois tiveram um romance e que Gianecchini teria lhe dado de presente um apartamento no Rio de Janeiro. Hoje, brigam na Justiça pela posse do imóvel.

Atuação – Sílvio fez questão de frisar que não se incomoda com a escolha dos profissionais que atuam nos seus folhetins. O que importa, segundo ele, é o desempenho do ator no papel de galã, sem esquecer da importância de convencer a ele e ao público que é heterossexual.

“Pra mim tanto faz. Se na hora em que estiver assistindo eu acreditar que ele é machão, acabou. O problema é pa-re-cer”, disse.

Apesar de considerar homossexualidade como um tema menos polêmico do que antes, ele não pensa o mesmo a respeito da exibição de um beijo gay na TV. “É uma exposição com a qual parte do público que não é gay pode se chocar. Não adianta eu colocar, não vai passar”, completa.

