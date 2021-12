Shows: veja quem toca na cidade no fim de semana

A programação musical deste fim de semana, em Salvador, traz o show de Nando Reis, além dos artistas da terra que se apresentam nas principais casas de shows da cidade.



Neste domingo, 22, Nando Reis se apresenta na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA). O cantor paulista e ex-baixista do Titãs, traz a Salvador o show Bailão do Ruivão, em que apresenta sucessos populares na companhia da banda Os Infernais, dentro da série MTV ao Vivo.





