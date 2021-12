Shows no Pelourinho resgatam a memória dos antigos carnavais

As cantoras Cláudia Cunha, Manuela Rodrigues e Sandra Simões começam, no dia 2 de dezembro (quinta-feira), uma série de shows que fazem parte do projeto Três na Folia. As artistas sobem ao palco do Largo de Pedro Arcanjo, no Pelourinho, com repertório que resgata os carnavais antigos.



A festa acontece nos dias 02, 09, 16 e 23 de dezembro, sempre às 21h, com entrada franca.





