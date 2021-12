Shows gratuitos agitam fim de semana no Pelourinho

Nesta sexta-feira 26, sábado 27 e domingo 28, a população baiana vai poder aproveitar diversos tipos de ritmos, em shows gratuitos espalhados entre os largos do Pelourinho. Reggae, forró e rap serão alguns dos estilos que vão garantir a diversão no Centro Histórico. A programação tem apoio da Secretaria de Cultura do Estado (Secult), por meio do Centro de Culturas Populares e Identitárias (CCPI) e do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Ipac).

Sexta-feira

Dois shows acontecem na sexta-feira 25. Às 20h, no Largo Pedro Archanjo, tem o África Day, evento que celebra o Dia Mundial da África e traz o reggae como atração principal através da apresentação do cantor Dionorina. O DJ angolano Fábio Lima, Rony Blastoyse, de Cabo Verde, além de Nara Couto, Kamapheu Tawá, Edy Vox, são convidados especiais da atração.

E para quem prefere o forró, o outro show da noite fica por conta do projeto "Aquecendo a Fogueira" com o cantor Virgílio. O artista se apresenta às 21h, no Largo Quincas Berro D’Água.

Sábado

No sábado 26, o projeto "Pelô Canta o Nordeste" traz show da Banda A, às 19h no Largo Pedro Archanjo. No Largo Quincas Berro D’Água acontecerá mais uma edição do "Aquecendo a Fogueira", desta vez com show da Banda Flor do Cangaço, às 21h.

Domingo

Ás 17h tem o Forró Passa Pé no Largo Tereza Batista.

adblock ativo