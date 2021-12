Shows e feira de livro marcam semana da Independência

Shows gratuitos e feira de livro vão fazer parte das comemorações da Independência da Bahia entre esta quarta-feira, 3, e sexta, 5, no largo do Campo Grande, localizado no Centro de Salvador. A visitação é gratuita.

De acordo com a Secretaria de Cultura da Bahia (Secult), na abertura da feira, na quarta-feira, às 14h, o visitante vai encontrar livros a preços acessíveis e diversas opções de gêneros da literatura. Alguns autores das publicações devem estar presentes no local.

Às 18h, o público terá o show Três na Folia, com as cantoras Claudia Cunha, Manuela Rodrigues e Sandra Simões. Esse encontro reúne três compositoras e intérpretes da música baiana, cantando músicas do carnaval de diferentes épocas, com arranjos e ritmos modernos. As cantoras também pretendem apresentam seus trabalhos autorais e de compositores como Gordurinha, Moraes Moreira, Gilberto Gil, Raul Seixas, Tom Zé, Caetano Veloso e Luis Caldas.

Na quinta-feira, às 16h30, haverá o lançamento da revista em quadrinhos "Dois de Julho, a Bahia na Independência do Brasil", do cartunista Mauricio Pestana. Já às 17h, a cantora Dinha Dórea promete apresentar repertório de sambas dos grandes compositores da Bahia e consagrados da musica popular brasileira (MPB). Dinha Dórea conta com influências de compositores como Carlinhos Brown, Caetano, Gil, Martinho da Vila, entre outros.

Finalizando as celebrações da Independência da Bahia, no dia 05, às 19h, a pedida é a volta dos carros da cabocla e do caboclo saindo do Campo Grande em direção à Lapinha, com animação do Bandão Verde e Rosa. O retorno da Cabocla e do Caboclo para a Lapinha repete o movimento de desmobilização do Exército Pacificador, após a vitória contra os portugueses na Bahia, em 1823, e é marcado por uma grande manifestação espontânea de grupos populares da Bahia.

