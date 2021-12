Shows e exposições acontecem no Pelourinho neste sábado

A 3ª Mostra Cultural de Irará e a 17ª Semana de Museus DIMUS unem-se nesta sábado, 18, 10h às 23h, no Largo Tereza Batista, no Pelourinho, em Salvador. Os ingressos custam R$ 15.

A ideia da união é fomentar as lembranças culturais do sertão. O evento traz diversas manifestações e shows, dentre eles, Bete Dias, Del Feliz, Val Macambira, Samba de Roda e Charanga.

Bob Marley Vive

Ainda no sábado, acontece a 9ª edição do Projeto Bob Marley Vive, às 20h, no Largo Pedro Archanjo, também no Pelourinho. Os ingressos custam R$ 10

Esta edição do projeto promove o show Elas Cantam Bob, que reúne as cantoras Jô Kallado, Mana Jacy, Gabby Santana, Donna Liu, Aydé Lewá, Fabiana Rasta, Cecília, Silvia Rita, Andressa Ribeiro, Célia Sampaio, Flávia Kondessa e Tulany.

adblock ativo