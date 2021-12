Quem esperava ver a banda Rolling Stones no Brasil em 2015, vai ter que esperar mais um ano. Segundo Lúcio Ribeiro, do Popload, a banda deve se apresentar em novembro na América do Norte, não na do Sul, como estava programado. Mick Jagger e companhia iriam para o Peru, Argentina e fariam quatro shows no Brasil (dois em São Paulo, um no Rio de Janeiro e outro em Porto Alegre.

Ainda de acordo com Lúcio, os patrocinadores envolvidos nos shows da banda na América do Sul já teriam sido avisados que show dos Rolling Stones por aqui, só em 2016.

Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood e Charlie Watts já passaram com a turnê "Zip Code" pelos Estados Unidos agora no segundo trimestre. Os Rolling Stones se apresentaram na América do Norte pela última vez na "A Bigger Bang Tour", entre 2005 e 2007. Em Kansas City, eles cantaram com Ed Sheeran. Confira o vídeo abaixo:

Shows do Rolling Stones no Brasil deve ficar para 2016

