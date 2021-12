Shows de Lenine, Charlie Brown Jr e Jammil encerram Festival de Inverno

Os shows de Lenine, Charlie Brown Jr e Jammil encerraram o Festival de Inverno da Bahia, realizado na cidade de Vitória da Conquista, neste domingo, 22. O primeiro a s apresentar no último dia da festa foi Lenine, que mostrou as canções do seu último CD, intitulado “Labiata” e outras mais conhecidas da carreira, como “Hoje eu Quero Sair Só” e “Paciência”.

