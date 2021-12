Shows celebram o 2 de Julho no Pelourinho

O samba vai dar o tom da programação especial do Pelourinho para a Festa da Independência da Bahia. Serão três dias de atrações dedicadas à festa cívica, a partir de sexta-feira, 1º, e todas as apresentações são gratuitas.

Na sexta a festa será no Largo Quincas Berro D'Água, a partir das 20h30, com os show do grupo Samba Maria, seguido pela cantora Claudete Macêdo, às 22h30. No sábado, 2, a festa cívica movimenta diversos pontos da cidade pela manhã, incluindo o Largo do Pelourinho, onde a chegada do cortejo será saudada por clarins das janelas da sede do Centro de Culturas Populares e Identitárias.

No Largo Pedro Archanjo, às 14h, os grupos Aro 7, Samba de Verdade e Caribé & Camaradas se unem para uma celebração regada a muito ritmo e alegria. No Largo Quincas Berro D'Água, o Amoroso Samba abre a comemoração com um repertório de grandes sambistas, às 14h30. Após o grupo, às 17h30, sobe ao palco o bamba Walmir Lima, considerado um dos grandes nomes do samba na Bahia. Ainda acontece o show do grupo Sangue Brasileiro, às 20h, tornando o largo uma grande mesa de samba.

A festa também começa cedo no Largo Tereza Batista, com a apresentação da cantora Rose Belo, às 14h. E para quem já está com saudades do São João, a festa no largo ainda abre espaço para o forró de Val Macambira, que apresenta o projeto Forró Forrado, a partir das 16h30, também com show da banda Forró King, e participações de Del Feliz, Márcia Porto, Juan e Ravena, Dino Gama, Odete, Xote de Anjo, Rosa Bahiana, Cicinho de Assis e Juli de Assis.

O terceiro dia de programação será na terça-feira, 5, quando acontece a tradicional Volta da Cabocla. Durante a noite, acontecem os shows da sambista Claudya Costta, no Largo Tereza Batista, a partir das 20h, e de Nonato Sanskey e Rosa de Samba Mucum'g, às 22h30. Já o grupo Academia do Samba leva bastante movimento ao Largo Quincas Berro D'Água, às 20h30.

