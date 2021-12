Show traz repertório de Roberto Carlos

Os artistas Multipétalo e Cilene Tinaut se apresentam nesta sexta-feira, 15, às 21h, no Porto dos Livros com o show Nobreza - Canções do Rei. O espetáculo, com apresentações individuais e em dueto, traz no repertório apenas canções de Roberto Carlos.

Durante a noite, os cantores interpretam sucessos de diferentes momentos da carreira do Rei, desde a Jovem Guarda até hoje, como Jovens Tardes de Domingo e As Canções que Você Fez Para Mim. Os ingressos para o evento custam R$ 15.

