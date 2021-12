Show que vai anunciar edição de 2017 do Rock in Rio terá Ivete Sangalo

O Rock in Rio vai realizar um show inédito com Ivete Sangalo, Plácido Domingo e a Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB), num palco flutuante sobre o rio Negro, em Manaus.

Será no dia 27 de agosto, e vai marcar o lançamento do projeto social Amazônia Live, que propõe o engajamento da sociedade pelo reflorestamento de áreas devastadas na região. O objetivo do organizador do festival, Roberto Medina, é plantar um milhão de árvores, e agregar apoios para aumentar esse número.

Publicidade

O show, que anunciará a edição 2017 do Rock in Rio, será apenas para 200 convidados, mas haverá transmissão ao vivo pela internet e pelo canal Multishow. Para levantar recursos para o plantio de mais árvores já foram feitos contatos com empresas privadas. O processo será semeadura direta no chão, em seu ponto definitivo.

Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente de 2015, o desmatamento na Amazônia Legal cresceu 16% em relação a 2014. O estado que mais desmata é o Pará.

Monitoramento não oficial do Sistema de Alerta de Desmatamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, divulgado também em 2015, deu conta de 389 km2 de florestas devastadas, 110% a mais do que em 2014. A área equivale a mais de 240 vezes a do Parque do Ibirapuera.

adblock ativo