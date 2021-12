Show no Teatro Castro Alves homenageia Tom Jobim

Reverenciar o maestro Tom Jobim (1927-1994) é uma tarefa inesgotável. Por isso, os músicos João Bosco, Joyce Moreno, Toquinho e Jacques Morelenbaum decidiram se reunir para fazer releituras das obras de um dos maiores compositores do Brasil.

Os quatro nomes apresentam nesta quinta-feira, 24, às 21h, na sala principal do Teatro Castro Alves (TCA), o show Homenagem a Tom Jobim, com ingressos esgotados. Segundo João Bosco, a ideia é que todos toquem um número específico de canções do carioca formando um painel da sua produção.

"Ele sempre foi alguém que procurávamos para ouvir conselhos ou observações. É um compositor iluminado na história do cancioneiro brasileiro. Temos que recorrer à sua obra sempre que precisarmos encontrar um tipo de solução musical", opina João.

Os músicos Toquinho e Jacques Morelenbaum, também parceiros nessa empreitada de homenagem, possuem o mesmo ponto de vista admirador sobre o trabalho musical de Antônio Carlos Jobim.

"Ele foi um grande mestre. A música dele é altamente inspiradora e o seu conceito musical deixou um legado profundo. Sua genialidade não se restringia à música. Ele possuía uma cultura fantástica e muito humor", afirma Jacques.



Repertório robusto

Toquinho adianta que fazem parte do seu repertório sucessos do maestro já que, há tempos, vem apresentando canções dele nos seus shows. "A primeira música que tirei no violão foi Esse Seu Olhar. Gosto de reviver momentos como esses, que fazem parte de minha formação musical. Outras canções se somam a essa, como Eu Sei Que Vou Te Amar, Eu Não Existo Sem Você, Vivo Sonhando. Além de músicas que fiz com Vinicius, e que têm a ver com Tom Jobim, como Carta ao Tom-74".



João Bosco afirma que a música Águas de Março integra o set list porque é, na verdade, o seu batismo no mundo das gravações musicais.



"Eu pretendo tocar composições que são importantes na minha formação, como Água de Beber, Dindi e Desafinado. Ele foi muito atento em relação à paisagem carioca, como as descrições sobre o Corcovado e Cristo Redentor, mas também ao mundo feminino. Isso pode ser visto em músicas como Luiza, Angela e Lígia".



De acordo com Jacques Morelenbaum, foi difícil escolher apenas algumas músicas dentro da vasta produção do maestro Tom Jobim que inclui de 500 a 600 composições.

"Uma das canções que amo especialmente e que eu vou fazer é Modinha, uma música de Tom e Vinicius de Moraes, que Elis Regina gravou no álbum Elis & Tom. Brigas Nunca Mais toco constantemente. E também vou citar Outra Vez, canção de 1954. Todo mundo diz que a bossa nova nasceu no final dos anos 1950, mas essa música é uma super bossa já no início da década", explica.

Relação antiga

De alguma maneira, os envolvidos no projeto possuem influências do trabalho de Tom Jobim nas suas carreiras. Para Toquinho, a sua geração, herdeira da Bossa Nova, aprendeu muito com ele. "E eu, mais privilegiado ainda, cheguei a trabalhar com ele no memorável show do Canecão do Rio de Janeiro, em 1977, na companhia também de Vinicius de Moraes e Miúcha", completa.

Bosco acredita que, a partir de grandes artistas brasileiros, é muito importante consolidar conquistas criativas e criar novas situações dentro do cenário musical contemporâneo. "Você não escapa de alguns compositores da nossa história. Tom Jobim é um desses. Não dá para construir sua obra à margem do Tom", finaliza.

adblock ativo