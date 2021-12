Show homenageia 50 anos de carreira de Capinam

Capinam terá sua história contada em dois shows em Salvador. Compositor de canções como "Soy loco por ti America" (com Gilberto Gil), "Papel machê" (com João Bosco) e "Moça bonita" (com Geraldo Azevedo), o artista se apresenta recitando e falando da sua carreira no Espaço da Barroquinha, quarta-feira, 30 de novembro, e quinta-feira, 1º de dezembro, às 19h, ao lado de artistas como Lazzo, Roberto Mendes, Xangai, Claudia Cunha e Luiz Caldas. Os ingressos custam R$ 40 e são vendidos no local.

Cinco décadas de criação de José Carlos Capinam serão contadas através de 14 canções que se juntam à leitura de poemas e letras musicadas - algumas inéditas - no encontro das vozes do poeta com alguns de seus parceiros e intérpretes baianos mais constantes. Capinan participa ativamente desfiando a memória de algumas dessas parcerias.

De Capinam, ainda fazem parte das importantes composições para a Música Popular Brasileira "Ponteio" (com Edu Lobo), "Te esperei" (com Gereba), "Cidadão" (com Moraes Moreira), "Gotham City" (com Jards Macalé), "Luandê" (com Ederaldo Gentil), "Coração imprudente" (com Paulinho da Viola) e "Xote dos poetas" (com Zé Ramalho).

adblock ativo