Show em SP encerra turnê do Black Eyed Peas no País

Desde 15 de outubro no Brasil, a banda Black Eyed Peas chega, enfim, a São Paulo. Na última apresentação em solo brasileiro, o grupo, criado em Los Angeles (EUA) e formado por Fergie, Will.i.am, Apl.de.ap e Taboo, embala hoje o público paulista, no estádio do Morumbi. A apresentação, com ares futuristas, terá o mesmo set list que passou por Fortaleza, Recife, Salvador, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Florianópolis. Entre os sucessos, estarão "Started", "Rock That Body", "I Gotta Feeling" e "Meet me Halfway".



Mas o show também deve ter espaço para improvisações. No Ceará, por exemplo, a surpresa foi o "Rap das Armas", hit do filme "Tropa de Elite". E no que depender do grupo, principalmente do líder da banda, Will.i.am, a turnê mundial The E.N.D (Energy never Dies) deve ter encerramento no País com muitas declarações de amor ao povo brasileiro. Afinal, desde 2006, quando o grupo esteve em São Paulo com a excursão mundial Monkey Business, Will.i.am tem repetido que gostaria de morar no Brasil e gravar um CD com amigos daqui. Entre eles, Carlinhos Brown, Marcelo D2 e Sérgio Mendes, com quem o grupo gravou a música "Mais que Nada".

