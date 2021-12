Desde 2007, quando o Los Hermanos anunciou recesso, toda turnê de reencontro da banda é marcada pelo coro do público, que canta forte para matar a saudade de ver Marcelo Camelo, Rodrigo Amarante, Rodrigo Barba e Bruno Medina juntos novamente no palco.

Nesta segunda-feira, 12, às 19h30, o grupo apresenta sucessos da carreira no Wet'n Wild, na Paralela. As últimas apresentações em Salvador aconteceram em 2010 e 2012, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

"As duas turnês tiveram dois dias de shows com ingressos esgotados. Essa está batendo os recordes anteriores. O público esperado para Salvador é em torno de 16 mil pessoas. Los Hermanos é realmente um fenômeno de números, para o show de um grupo só, não de festival", afirma Luisão Pereira, que há 12 anos realiza a produção dos shows da banda carioca na Bahia.

A turnê de 2015, com assinatura da Arte Produções e Pida!, conta com direção de arte de Batman Zavareze e cenário do arquiteto e designer Marcelo Lipiani. A estrutura terá um telão de led de 26 metros, que ocupa as laterais e áreas externas do palco e cria um efeito de 180º graus.

"A cada turnê o Los Hermanos cresce em público e infraestrutura. Está tudo realmente num porte de show gringo", diz Luisão. A abertura dos portões acontecerá às 16h30 e quem chegar cedo vai conferir o setlist do DJ Mauricio Valladares/RoncaRonca.

Daniel Oliveira e Verena Paranhos Show do Los Hermanos atrai fãs para Salvador

Excursões de fãs

Poucas bandas são acompanhadas por caravanas onde passam. O Los Hermanos é uma delas. Geralmente com ingressos esgotados rapidamente, o grupo mantém público fiel em diferentes cantos do país, mesmo após oito anos de recesso.

Para esta apresentação, excursões do interior da Bahia e de outros estados, organizadas por meio de redes sociais e empresas de turismo, chegam à cidade. A indefinição sobre o futuro da banda faz com que os fãs - desde os mais novos, que conheceram o grupo recentemente, até os que acompanham do início - não pensem duas vezes ao encararem a estrada para assistir ao show. Afinal, quando vai surgir outra oportunidade?

Em Aracaju, a mobilização é organizada por Marília Pinheiro, produtora que oferecerá o serviço de bate-volta para Salvador. "Pensei em alugar apenas um microônibus. Mas a procura foi tão grande que decidimos levar um ônibus. Aqui tem muita gente que é fã da banda", diz Marília.

Uma delas é a estudante Camila Fontes, 27 anos, de Tobias Barreto (SE), que acompanha o grupo há mais de dez anos e vai comemorar o aniversário no show. "Sem dúvida, será o meu melhor presente. Já imagino o arrepio quando eles começarem a tocar", revela.

O som da banda é trilha sonora de muitas amizades, encontros e histórias. Por algumas de suas canções abordarem relações de amor, ficam guardadas na memória afetiva e marcam momentos importantes da vida de alguns fãs. Até casamentos.

Fernando Ribeiro, autônomo, 34 anos, conheceu a esposa, Francis, em um grupo de fãs do Los Hermanos no Orkut. Em encontro proporcionado pelo show do conjunto, eles iniciaram namoro e, depois de alguns anos, casaram ao som de Último Romance.

"Somos casados há quatro anos e, querendo ou não, a banda fez com que a gente se unisse. Até hoje escutamos os discos semanalmente", revela Fernando, que também fez parte do Chá de Abú, grupo que tinha forte influência do Los Hermanos.

Já o educador Maurício Silva, 33 anos, escolheu Anna Júlia como nome da filha, inspirado no sucesso do grupo. "Ela tem 5 anos e já sabe cantá-la. Quando a família está reunida, a gente coloca para ela ouvir e é uma festa", conta Maurício, que vê no show a oportunidade de rever amigos da época em que acompanhava a banda pelas redes sociais.

Trajetória

Camelo, Barba e Medina eram colegas na PUC-Rio quando criaram o Los Hermanos, em 1997. Dois anos depois, gravaram o primeiro disco, homônimo, já com os novos integrantes, Rodrigo Amarante e Patrick Laplan. O álbum chamou a atenção do público e da crítica e chegou ao patamar dos mais vendidos em 2000, sendo indicado ao Grammy Latino. A faixa Anna Júlia foi uma das mais tocadas nas rádios brasileiras.

Esse primeiro trabalho, com forte presença de ska e hardcore, ainda não expressa, entretanto, o que veio a ser a marca musical do quarteto. Já as temáticas dos relacionamentos afetivos, presentes no álbum, vão permanecer na obra do grupo.

A sonoridade do Los Hermanos ganhou contorno no álbum sucessor, Bloco do Eu Sozinho (2001), que, além de definir a nova formação, com a saída de Patrick, apresentou a mistura do samba e das marchinhas cariocas com o rock, o que deu caráter singular ao conjunto.

Já Ventura (2003) aprofundou as características do álbum anterior, enquanto 4 (2005) contribuiu com teor experimental e intimista à obra. Este último disco também indicou os rumos distintos das composições de Amarante e Camelo, revelados em seus trabalhos independentes, Little Joy e Sou, de 2008.

Esse será o quinto show da turnê. O repertório das apresentações tem variado pouco e traz canções dos quatro álbuns. Já a ordem das músicas, mais flexível, é decidida pelos integrantes momentos antes do grupo entrar no palco, de acordo com o clima, garantindo a surpresa.

