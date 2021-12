Show de Zezé di Camargo e Luciano é o destaque da programação

A música sertaneja vai dar o tom da programação neste final de semana em Salvador com o show da dupla Zezé Di Camargo e Luciano. Os irmãos se apresentam neste sábado, 27, a partir das 21h, no Wet´n Wild, com composições do terceiro DVD da carreira, intitulado “Duas Horas de Sucesso”.

Estão no repertório músicas clássicas dos 19 anos de trabalho dos goianos, como “Vem Ficar Comigo”, “A Ferro e Fogo”, “Pra Mudar Minha vida”, “Sem medo de Ser feliz”, “Como um Anjo”, “Faz Mais Uma Vez Comigo”, “Antes de Voltar Pra Casa’, além de “Pão de Mel” e “É o Amor”.

O show terá direito à música internacional. “Hey Jude", hit dos Beatles, será interpretada por Luciano acompanhado por Zezé di Camargo no piano. Depois, Zezé vai emendar com “Caruso”, do cantor e compositor italiano Lucio Dalla.

E a festa sertaneja não para por aí. O Seu Maxixe, outro representante do ritmo, comanda o arrasta-pé nesta sexta-feira, 26, no forró da AABB (Associação Atlética do Banco do Brasil). Os anfitriões da festa, Adelmário Coelho e a banda Forrozão, prometem transformar o espaço em um grande 'arraiá', com a mistura do forró agitado e o pé de serra.

Alternativo – Quem prefere um som mais alternativo, a boa pedida é conferir a performance de Marcelo D2 no comando das pickups na Just1 House Club (antigo Trapiche Adelaide) nesta sexta, a partir das 22h. O rapper carioca deve presentear o público com alguns dos seus sucessos na discotecagem. O evento vai contar com dois DJs residentes da boate.

A apresentação do cantor e compositor Toquinho com o grupo MPB4, na Sala Principal do Teatro Castro Alves, é outra opção para quem preza pela qualidade musical. No encontro, realizado neste sábado, 27, o músico homenageia compositores renomados, como Chico Buarque e Vinícius de Moraes.





Toquinho aposta em sucessos produzidos em parceria com Chico e Vinícius. O público poderá conferir as mais famosas canções de Vinícius, a exemplo de “Tarde em Itapoan”, “Regra três”, “Testamento”, “Meu Pai Oxalá” e “Aquarela”, além das composições de Chico, como “Roda viva”, “Cálice”, “Olê-olá” e “Morena dos olhos d’água”.

Sucessos que marcaram a carreira do violonista e do MPB4 não ficarão de fora da apresentação. “Amigo é pra essas coisas”, “A lua” e “O ronco da cuíca” são as apostas do repertório. Além de canções imortalizadas, o público vai conferir boas histórias sobre a MPB que serão contadas com humor pelos músicos.

Teatro – Com mais de 30 peças em cartaz, a programação de espetáculos conta com diversas estreias neste final de semana. O espetáculo “Uma vez, Nada Mais” retoma as apresentações nesta sexta, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves (TCA). Com Aicha Marques e Maria Menezes, a montagem fala sobre as conquistas e decepções amorosas de duas mulheres.





As personagens se comunicam de forma gestual, em referência ao cinema mudo. No palco, as atrizes dão vida a mulheres com histórias diferentes: enquanto uma sente-se realizada por ter supostamente encontrado um grande amor, a outra é solitária e deprimida após ser abandonada pelo companheiro.

Mostras – As mostras em cartaz na cidade também são indicadas para quem prefere uma programação menos agitada para este final de semana. No total, cerca de 40 exposicões podem ser conferidas pelo público em diversos espaços e museus da capital baiana, com estilos e temas para todos os gostos e, muitas, com visitação gratuita.





Algumas delas sairão de cartaz neste final de semana, como "Olhares sobre a Costa do Dendê", na Galeria ACBEU, "Faustus", no Salão Nobre do Palácio da Aclamação, "Coleção MAM-BA 50 Anos de Arte Brasileira", no MAM; e "Divas & Pin Ups", na Galeria Moacir Moreno, no Theatro XVIII.

