Show de Vanessa da Mata e Jota Quest é adiado

O show que marcaria a inauguração da Arena Premium, com Vanessa da Mata e Jota Quest, foi adiado. A festa aconteceria no dia 14 de janeiro.

A nova data do show será dia 18 de fevereiro, mas apenas Vanessa da Mata está confirmada. Os ingressos adquiridos deverão ser trocados por bilhetes com a nova data, no mesmo local onde foi efetuada a compra ou, quem preferir, terá o valor ressarcido.

Informações sobre as políticas para trocas dos ingressos e/ou devoluções: Ingressorapido - (71)4003-1212 ou www.sac.ingressorapido.com.br.

