Show de Vanessa da Mata e Jau é cancelado

O show de Vanessa da Mata e Jau, que seria no dia 18 de fevereiro, na Arena Premium, localizada no Shopping Outlet Premium Salvador, Estrada do Coco, foi cancelado.

De acordo com nota da Outra História Comunicação e da Val Comunicação, responsáveis pela comunicação do show, o cancelamento foi em virtude de problemas técnicos e burocráticos.

Quem comprou o ingresso deve ir até os pontos de vendas (munidos do bilhete/comprovante) onde os mesmos foram adquiridos, para procedimentos de ressarcimento do valor, a partir da próxima terça-feira, 14, durante horário comercial.

