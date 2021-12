Show de Simone e Simaria encerra Festival da Cidade neste domingo

As comemorações pelos 468 anos de Salvador continuam neste domingo, 2. O Festival da Cidade reúne shows, exposições, espetáculos teatrais, feiras livres e projetos esportivos por vários pontos da capital baiana.

Entre os destaques deste domingo estão a Volta ao Dique com a banda Alavonté, às 10h, no Dique do Tororó, e os shows do grupo É o Tchan e das irmâs sertanejas Simone e Simaria, ambos na Praça da Revolução, no bairro de Periperi, 19h e 20h30, respectivamente.

A dupla Simone e Simaria já mandou aviso aos fãs:

My babes hj tem CTN São Paulo, amanhã Villa Mix Vitória/ES e domingo aniversário de Salvador/BA. Bjos meus amores! Ahhh começou a votação do Prêmio multishow 🙏🏻 A post shared by simaria mendes (@simariamendes) on Mar 31, 2017 at 11:05am PDT

Confira a programação completa deste domingo:

Horário Evento Local 10:00 Volta ao Dique com o Alavonté Dique do Tororó 10:00 Animação circulante com atrações lúdicas - Fanfarras das Escolas Municipais, Pipoca Elétrica, Rixó Elétrico e muito mais Parque da Cidade 10:00 às 18:00 Feira de Talentos e Artesões da Bahia Parque da Cidade 10:30 Show de Os Informais Parque da Cidade 11:00 às 18:00 Feira de Food Trucks Parque da Cidade 12:30 Swing do Lúh Parque da Cidade 10:00 às 16:00 Exposição “Telas da Cidade” e Acervo Permanente Pierre Verger Casa do Benin 10:30 Domingão no Mercado ao som do Ijesax Mercado Modelo 11:00 às 22:00 Feira Coreto Hype (Canteiro Central) Avenida Centenário 11:00 Concerto nas Igrejas – Coral Ecumênico regido pelo Maestro Ângelo Rafael Igreja do Carmo 16:00 Domingando com Bagaggerri Spilberg – Entrada R$20 e R$10 Teatro Gregório de Mattos 14:00 às 19:00 Exposição “Passou por Aqui” Teatro Gregório de Mattos 19:00 Espetáculo “Compadre de Ogum” – R$30 e R$15 Espaço Cultural da Barroquinha 19:00 É o Tchan Praça da Revolução em Periperi 20:30 Simone e Simaria Praça da Revolução em Periperi 20:00 Os pássaros de Copacabana - entrada franca - sujeita a lotação do espaço Aliança Francesa 11:00 às 20:00 Boa Praça Praca Ana Lúcia Magalhães 08:00 às 11:00 Bike Anjo Avenida Margalhães Neto 08:30 Passeio Ciclístico Festival da Cidade 2017 Avenida Margalhães Neto 08:00 às 16:00 Circuito de Minibikes Farol da Barra 13:00 às 22:00 Feira “Eu, você e a praça” Largo da Mariquita no Rio Vermelho 10:00 Show de Arrocha Paulo Spolary Final de linha do Bairro da Paz 10:50 Show de Hip, Hop e Poesia Final de linha do Bairro da Paz 12:40 Show de Rock Inconstitucionais Final de linha do Bairro da Paz 13:50 Show de Frutos da Mangueira Final de Linha do Bairro da Paz 14:50 Show de Músicas Românticas Final de Linha do Bairro da Paz 15:20 Show de Futuro do Reggae Final de Linha do Bairro da Paz 16:30 Show de Rumpillezinho Final de Linha do Bairro da Paz

