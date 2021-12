Show de Saulo e Jau anima a noite do centenário

Sob as luzes, dois banquinhos de madeira esperavam Jau e Saulo Fernandes para o show. Acompanhados dos músicos Diego Sassá e Bala, a dupla de cantores subiu ao palco para celebrar a festa dos 100 anos de A TARDE no início da noite desta segunda-feira, 15.

Pouco antes da apresentação, no camarim, o clima era de total entrosamento entre os músicos. Jau e Saulo experimentavam músicas para o repertório do show e, vez por outra, posavam para fotos com fãs que aguardavam do lado de fora.



Animado, Saulo Fernandes era só alegria em celebrar os 100 anos de A TARDE. "Acho que o jornal é cultura, me lembra coisas de minha família, a gente sempre queria saber quem ia comprar o jornal de manhã. Lembro dos vendedores de rua, lá em Amaralina, até hoje a gente tem que ter um A TARDE para saber das coisas", revela o cantor.

Para ele, as mudanças que aconteceram com o tempo só fizeram bem ao jornal. "Percebo a influência nítida do digital no papel, a necessidade de cada vez mais rapidez na informação tá no papel. Isso exige do repórter mais dinamismo e objetividade".

A artista poetizou ao falar do impresso. "Mesmo com o digital, não há nada como sentir o cheiro do jornal e sujar as digitais com tinta preta. Jornal é que nem livro".



Parceiro de palco, Jau fez coro à animação do colega: "Adoro e leio sempre. Gostei de ser convidado para tocar na festa de 100 anos, significa que eu e Saulo estamos fazendo um bom trabalho".

Repertório - Na apresentação, Jau e Saulo investiram em canções como Não Precisa Mudar, Café com Pão e Circulou, além de Palco, de Gilberto Gil, e Telegrama, de Zeca Baleiro. Tudo acompanhado pela máxima empolgação do público, que fez coro e coreografias para acompanhar a dupla.

