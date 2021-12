Show de Sandra Simões e espetáculo Major Oliveira integram programação do Teatro Gamboa

O projeto RePlay Gamboa, que reúne espetáculos apresentados durante a pandemia na plataforma virtual do Teatro Gamboa, retorna com programação online neste final de semana. De sexta a domingo cinco espetáculos infantis, musicais e para adultos serão exibidos novamente através do YouTube do espaço cultural, com ingressos variando entre R$20 (inteira) e R$10 (meia-entrada). Ingressos à venda no site do teatro.

A programação será aberta nesta sexta-feira, 2, a partir das 19h, com a peça Major Oliveira, com texto de Daniel Arcades e o ator Antonio Fábio no palco. Em cena, a história de um major abandonado no asilo pelos filhos logo após a instalação da Comissão da Verdade no Brasil e como ele tenta encontrar o controle sobre a vida. Ao perceber que não controla mais seu corpo, família e a política no país, ele passa a perturbar aqueles que o visitam na manhã de um domingo onde o espetáculo se passa. Antonio Fábio e Daniel Arcades assinam ainda a direção da peça, que conta com trilha de Ronei Jorge.

No dia seguinte, 3, às 17h, o infantil Em Busca da Ilha Desconhecida é reapresentado. A peça se baseia no conto de José Saramago feito especialmente para a EXPO 98 Lisboa. Muito além de trazer para o teatro a obra de um escritor de indiscutível relevância para a história das artes, este projeto traz à tona a construção dos sonhos, de seus alicerces, o que se conecta perfeitamente com a vida de crianças e jovens, em seus primeiros passos na relação social. Encenação, adaptação e dramaturgia, composição musical levam assinatura de Saulus Castro.

A noite do sábado, 3, conta ainda com música, a partir das 19h. O teatro exibe o show Caçador de Sonhos, de Jonga Lima, que apresentará canções autorais de amor e luta, desenhadas em uma musicalidade eletrônica, com Cassius Cardozo nas paisagens sonoras e batidas eletrônicas, reverenciando a música brasileira e o samba.

O domingo, 4, segue com mais programação para as crianças, e a partir das 17h Cantinhos: Narracantos de Meninar ganha reapresentação no YouTube do Gamboa. Trata-se de uma contação com histórias cantadas, articulando canto e conto em um passeio nos quintais das crianças. O final de semana é encerrado com o show Bem Autoral, de Sandra Simões, a partir das 19h. No espetáculo ela apresenta o resultado de suas experiências musicais, com um repertório autoral e acompanhada apenas do seu violão.

adblock ativo