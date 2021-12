Show de rock de graça e peças de teatro são os destaques do fim de semana

O fim de semana tem um roteiro de atrações bem ecléticas. Entre os destaques, está o show da banda cover de Raul Seixas, Arapuka, em comemoração ao Dia Municipal do Rock. O evento é gratuito e será realizado neste domingo, 4, a partir das 11h, no Parque da Cidade, no Itaigara.

Além da programação musical, a cidade conta com estreias no teatro e mostras em diversos museus e galerias. Um dos destaques dos palcos baianos é a apresentação da peça Calígula, que conta no elenco com o galã Thiago Lacerda, Magali Biff, Cláudio Fontana e César Augusto, Rodrigo Fregnan, Pedro Henrique Moutinho e Ando Camargo.

'Calígula', com Thiago Lacerda, faz curta temporada no Teatro Castro Alves de sexta-feira a domingo

Outro espetáculo que pode ser conferido somente até este final de semana é “Partiste”, com texto e direção de Paulo Henrique Alcântara. Encenada por Leonardo Freitas, Margarida Laporte, Karla Cajaíba, Izabela Cortizo e Sue di Castro, a peça trata relações amorosas e sofridas dos integrantes de uma mesma família que mora no interior da Bahia.

Ambientada nos anos 70, a produção ressalta sentimentos como afeto e saudade e será apresentada de sábado a domingo, sempre às 20h. Para assistir à montagem é preciso levar um quilo de alimento não perecível para trocar por ingressos no Teatro do Isba, localizado na Avenida Oceânica, em Ondina.

Em cartaz no Teatro do Isba, espetáculo Partiste ressalta sentimentos como afeto e saudade

