Show de Roberto Carlos é dos mais esperados do fim de semana

>> Ainda há ingressos para assistir o show de Roberto Carlos

Para quem está ansioso para conferir o show do cantor e compositor Roberto Carlos, já pode ficar tranquilo, pois a espera acabou. O rei da música romântica se apresenta em Salvador neste sábado, 5, no Estádio Pituaçu, a partir das 21h, como parte da sua turnê anual.

Este ano, Roberto comemora 50 anos de carreira e promete um repertório com os maiores sucessos que marcaram sua trajetoria na música. Os ingressos para o show ainda estão sendo vendidos, mas só restam lugares na arquibancada simples, com bilhetes a R$ 40.

Outra atração que estreia neste fim de semana é a Timbalada. A banda, que comanda uns dos ensaios mais movimentados do verão, abre a temporada da III Mostra de Arte Contagiante, neste domingo, 6, no Museu du Ritmo, a partir das 18h. Os ingressos para a pista estão esgotados, mas ainda há acesso aos camarotes - R$ 90 (camarote fem.) e R$ 120 (camarote masc.).

Para quem gosta de pagode, no domingo também acontece a tradicional festa Muquiverão, que irá reunir atrações como Psirico, Guig Ghetto, Edcity, No Styllo, O Troco, Black Style, Na Varanda, A Bronkka, entre muitas outras. O show acontece no Wet'n Wild, a partir das 13h, com ingressos a R$ 100 e R$ 50 (camarote) e R$ 50 e R$ 25 (pista).



Na terça-feira, 8, feriado pelo Dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da cidade, acontece a 1ª edição do projeto 'Boa Tarde, Boa Música'. O evento reunirá as cantoras Isabella Taviani, Maria Gadú, Thati e Daniela Tourinho, no Bahia Café Hall, a partir das 17h.



Para quem gosta de teatro, vale dizer que essa é a última semana para ver o espetáculo 'A Bofetada' em cartaz no Teatro Monet, em Lauro de Freitas. As apresentações acontecem no sábado, às 20h, e domingo, às 19h.



Outra opção é ir conferir a peça 'A Última Sessão de Teatro', com Harildo Deda, Neyde Moura e Fernando Santana, que acontece no Teatro Vila Velha, na sexta, sábado e domingo, às 20h, até 13 de dezembro. O espetáculo fala de um ator que depois que esqueceu suas falas em pleno palco, abandona o teatro, mas aceita dar aulas para um jovem talento.



Para quem prefere o humor, a montagem 'Caso Sério', com Andréa Elia e Celso Jr., pode garantir boas gargalhadas. A peça retrata encontros entre um homem e uma mulher numa sala de espera de um consultório de psicanálise. Para conferir basta ir ao Teatro Sesi, no sábado ou domingo, às 20h.

A coreografia 'Waters of Immortality', de Maureen Fleming, é um dos destaques do Roteiro de Dança deste fim de semana. A montagem propõe uma celebração sensorial do arquétipo feminino. A apresentação acontece só nesta sexta-feira, 4, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, às 18h30.













No sábado, acontece o 'Tributo de Prata – Scheherazade', com direção de Walson Botelho. O espetáculo presta uma homenagem aos profissionais e alunos que fizeram parte dos 25 anos de trajetória artística da bailarina Suzana Rusch. A apresentação será no Teatro Iemanjá, Centro de Convenções, às 16h30.









Uma boa sugestão para o fim de semana é ir conhecer as exposições em cartaz nos museus e galerias da cidade. Entre as opções, a mostra 'A Água Conta Histórias', de Fátima Tosca. A mostra apresenta 20 obras

desenvolvidas a partir da aquarela sobre papel tendo a água como tema

central. Os interessados devem ir ao Showroom no Horto Bela Vista, das

9h às 19h, até domigo, 6.























Outra dica é ir visitar a exposição 30 Anos de Fotografia' reúne 40 imagens do acervo pessoal da curadora

e pesquisadora Rosely Nakagawa, na Caixa Cultural Salvador, com

visitação das 9h às 18h. A entrada é franca.







