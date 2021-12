Show de Paul McCartney reúne 50 mil em Porto Alegre

Paul McCartney subiu ao palco de seu primeiro show desta turnê no Brasil, no Beira-Rio, em Porto Alegre, com cinco minutos de atraso, às 21h05. Às 21h, ao mínimo sinal de movimentação, o público, de 50 mil pessoas, delirou diante de um alarme falso. Na entrada do Beatle, milhares de celulares piscavam nas arquibancadas.







Paul, que já havia sido simpático no sábado, ao acenar para os fãs na porta do Hotel Sheraton, onde ficou hospedado, jogou para a plateia. Fez pose e dialogou com o público em português com forte sotaque britânico. "Boa noite, Porto Alegre. Boa noite, Brasil. Hoje eu vou tentar falar português, mas vou falar mais inglês. Obrigado, gaúchos." O show durou pouco menos que três horas e fechou com "Hey Jude" - Paul até pediu para os fãs acompanharem.









