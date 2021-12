Show de Manuela Rodrigues e peças de teatro são reapresentados no Teatro Gamboa

Com a renovação das medidas restritivas para conter o avanço da pandemia em Salvador, o Teatro Gamboa dá continuidade neste final de semana ao projeto RePlay Gamboa, onde exibe novamente espetáculos que foram apresentados em formato online no teatro durante a crise de saúde. O final de semana do projeto reúne atrações infantis e para adultos, além de shows como da cantora Manuela Rodrigues. Os ingressos custam R$20 (inteira) e R$10 (meia entrada), disponíveis no site. Os espetáculos são apresentados no canal do Gamboa no YouTube.

Abrindo a agenda da semana, o pocket show Jann Souza será reapresentado nesta sexta-feira, 26, a partir das 19h. Artista independente e cantora solo, Jann se apresenta acompanhada do ukulele com músicas autorais e releituras de artistas da cena independente. Sábado, 27, às 17h, o grupo Canastra Real exibe novamente o infantil Cantinhos: Narracantos de meninar, que busca criar momentos de experiência sensível com a língua oral, performando textos buscados na memória ou disponibilizados no percurso da apresentação.

Também no sábado, às 19h, o espetáculo Beira de Estrada reúne três atores que desbravam uma narrativa construída de forma colaborativa inspirada em cenas que remetem ao universo das tragédias gregas. Se reúnem em cena Yoshi Aguiar, Thiago Carvalho e Frank Magalhães, que também assina a direção do espetáculo.

Domingo, 28, às 17h, outro espetáculo infantil será reapresentado. Em Busca da Ilha Desconhecida se baseia no conto de José Saramago feito especialmente para a EXPO 98 Lisboa, para falar sobre os oceanos e descobrimentos portugueses. Encerrando a agenda do final de semana, a partir das 19h do domingo o show Aqui e Agora, da cantora, compositora e instrumentista Manuela Rodrigues, ganha nova exibição. Criado especialmente para o Teatro Gamboa, no qual viveu momentos importantes da sua carreira, no show a cantora e intérprete assume sua faceta instrumentista e apresenta canções autorais e de compositores consagrados que conectam com o momento que toda a humanidade vem passando e trazendo uma reflexão para a presença no momento aqui e agora.

