Show de Luiz Caldas pelo projeto "Domingo no TCA"

O cantor e compositor Luiz Caldas promete fazer um caldeirão musical em sua apresentação pelo projeto "Domingo no TCA", no dia 7 de março. No repertório, a mistura da música erudita, ao rock, forró, samba e axé, é a promessa do artista baiano. O show acontece na Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA), no Campo Grande, às 11h, com ingresso a preço popular de R$ 1.







O show, intitulado "Toda Música de Luiz Caldas", será divido em três momentos. No primeiro ato, o músico tocará piano e violão e executará músicas instrumentais. No segundo momento, é a vez do rock entrar em cena. E para finalizar a apresentação, a mistura dos ritmos que marcaram a carreira do artista, incluindo canções do CD "Melosofia", disco em que homenageia filósofos.









