Show de Djavan na Concha já tem ingressos à venda

Os ingressos para o show de Djavan que ocorrerá na Concha Acústica, no dia 23 de julho, já estão à venda. As entradas podem ser adquiridas tanto pelo Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) dos shoppings Barra e Bela Vista, quanto na bilheteria do teatro e através do site da ingressorápido.

Os ingressos custam R$50,00 / R$100 (plateia) e R$125,00 / R$250,00 (camarote). A apresentação do artista marca a abertura da agenda de shows do espaço, após o Festival Eu Sou a Concha - que reuniu grandes artistas para a reinauguração do local, nos dias 13, 14 e 15 de maio deste ano.

