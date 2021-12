Show de chula percorre três cidades da RMS

Nesta terça-feira, 14, às 19h, no Palacete das Artes (Graça), acontece show do cantor e compositor Roberto Mendes e Coletivo Musical, com participação de Lazzo, Raimundo Sodré e Rita da Barquinha, na abertura do projeto Cultura em Movimento - Chulas e Xaréus do Recôncavo.

A proposta é divulgar a diversidade cultural baiana, reverenciando a chula, ritmo tradicional característico das comunidades rurais do Recôncavo. A iniciativa levará um ônibus-palco adaptado aos municípios baianos de Simões Filho (Mapele), Camaçari e São Francisco do Conde, para desenvolver atividades como apresentações musicais e de dança, palestras e oficinas.

Dentro da programação em cada município, a Casa dos Sete - Projetos e Produções leva a iniciativa Memórias Compartilhadas, com a gravação de vídeos de personagens representativas da cultura local.

