"Show da Virada" será gravado em Salvador com Ivete Sangalo

Ivete Sangalo é uma das atrações do "Show da Virada", tradicional programa da Rede Globo exibido no dia 31 de dezembro. A festa será gravada em Salvador, quarta-feira, 25, às 20h, no Wet'n Wild.

Além de Ivete, participam do show Luan Santana, Capital Inicial, Sorriso Maroto, Aviões do Forró, Gusttavo Lima, Thiaguinho, Ludmilla, Tiago Iorc, Malta, Scalene e Psirico, dentre outros.

Os ingressos custam entre R$ 35 e R$ 150 e estão à venda nos balcões de ingressos da cidade. É necessário ir de roupa branca para a festa.

