Show com NX Zero

A banda NX Zero une os riffs das guitarras ao som do axé neste domingo, 17, às 17 horas, no Bahia Café Hall. O cantor Netinho, anfitrião da festa, recebe o grupo paulistano para o show de lançamento oficial do CD Minha Praia, que marca a trajetória de quase 20 anos de carreira do artista.

O evento promete uma verdadeira diversidade de ritmos e conta, ainda, com o samba da Batifun e o reggae de Serginho, da banda Adão Negro.

Essa não será a primeira vez que os integrantes do NX desembarcam em Salvador para dividir o palco com atrações baianas. No Festival de Verão 2008, a banda animou a segunda noite da festa, com bandas como Chiclete com Banana e Cheiro de Amor.

O vocalista Di Ferrero não esconde o entusiasmo quando o assunto é a união de gêneros musicais. “A gente gosta muito de misturar os estilos.

Este ano, eu estive com a Claudinha Leitte, no Carnaval, e cantei com ela no trio elétrico”, recorda o cantor de 23 anos. “Isso tem tudo a ver com o Brasil, que é a maior mistura”.

Neste sábado, 16, eles tocam no Festival de Inverno Feira, que leva Vanessa da Mata, Edu Ribeiro e Adão Negro para Feira de Santana.

SUCESSO – Depois de conquistarem o título de Melhor Banda no Prêmio Multishow de Música Brasileira , em julho, os integrantes Diego (Di), Conrado Grandino (Caco), Filipe Duarte (Fi), Leandro Franco (Gee) e Daniel Weksler (Dani) não têm do que se queixar.

A vitória por escolha popular, com 1 milhão de votos, é a prova suficiente do sucesso que eles fazem entre o público teen. “Isso é muito legal porque a gente está trabalhando demais, a gente não tem um dia de folga”, conta Di. No mesmo concurso, ele venceu a categoria de Melhor Cantor, desbancando artistas veteranos como Caetano Veloso e Samuel Rosa. “Esse prêmio veio em uma hora muito boa. Hora de acreditar que está dando certo, que a gente deve continuar”, diz.

Recentemente, a banda faturou disco de platina pela venda de 125 mil cópias do disco NX Zero (2006), primeiro álbum lançado por uma grande gravadora. Nada mal para a indústria fonográfica brasileira, que compete ferozmente com a pirataria.

O DVD NX Zero – 62 Mil Horas Até Aqui, que traz registros de shows e depoimentos dos garotos, levou ouro pelas 25 mil cópias vendidas. Não por menos, a nova música de trabalho, Cedo ou Tarde, já é o hit mais tocado do país. “E eu fiquei sabendo que já é o disco mais vendido também”, acrescenta Di, ao falar do álbum recém-lançado, intitulado Agora.



A NX Zero faz cerca de 15 shows por mês e não dispensa participação em programas de rádio e tevê. A rotina corrida obrigou os meninos a gravarem o novo disco em tempo recorde. “A gente não teve muito tempo, por isso ele foi feito em, mais ou menos, 15 dias”, explica. Ele conta que as músicas foram compostas “na estrada” e que o considera como “o melhor CD do NX Zero”.

O show de lançamento ainda vai acontecer no próximo dia 23, na Via Funchal, em São Paulo, mas os resultados positivos do trabalho não demoraram para aparecer. A canção Daqui pra Frente virou música de abertura da novela Malhação, da Globo.

“Já está tocando nas rádios e, provavelmente, vai ser o nosso segundo single”, adianta Di, que confessa ter tido uma gastrite nervosa por tanto trabalho.

NOVIDADE – Di Ferrero conta que outra música do disco, Agora , estará, em breve, em mais uma novela global. O cantor não quis revelar os nomes da canção e do folhetim, mas foi bastante polido na hora de se justificar.

“Eu só posso revelar isso, me desculpe”. Vale destacar a participação do artista no clipe e na interpretação da canção Tudo Passa, do rapper Túlio Dek – que integra a trilha de A Favorita.

A parceria foi recíproca. Dek dividiu os vocais com Di nas canções Bem ou Mal e Além das Palavras ,no novo CD, que contou com a participação do compositor Eric Silver. “Ele gravou as cordas e já tocou até com o Dire Straights”, conta Ferrero, que define o disco como “diferente e mais rico musicalmente”.

DUETO – Na MTV, já é possível conferir o clipe da canção Al l Good Things, que Di gravou, à distância, com a cantora Nelly Furtado. A descoberta da gravidez da cantora não foi motivo para os dois desistirem da parcer ia.

“Eu tava com a passagem comprada para viajar e gravar o clipe com ela, mas ela teve que cancelar a turnê inteira e todos os compromissos”, lamenta. Ele fez as imagens em São Paulo e ela no Canadá.

“A parceria com ela tem tudo a ver com o nosso show em Salvador com Netinho, que toca outro estilo de música. Ela tem outro estilo, outras referências, mas eu sou daquele cara que defende assim: ou existe música boa ou música ruim. Não tem que ter preconceito”.

A diversidade de sons e o respeito por outros estilos, certamente, já é marca registrada na trajetória dessa banda paulistana

SERVIÇO:

Show - NX Zero, Netinho e Batifum

Dia/horário - domingo, 17, às 17h

Local - Bahia Café Hall (A. Luiz Viana Filho, s/n - Paralela - 3371-0664)

Ingresso - R$ 30

