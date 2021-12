Show celebra os 25 anos do axé music

O show "Axé – 25 anos!", que acontece nesta terça-feira, 7, no Armazém Vilas, em Lauro de Freitas, reunirá as cantoras baianas Gilmelândia, Márcia Freire, Marinez (ex-banda Reflexus) e Alobened para uma celebração ao carnaval baiano. As artistas se revezarão no palco para recontar a história do axé music, cantando hits de cada época.

