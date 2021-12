Shoppings promovem "caça" a doces em Halloween infantil

O Dia da Bruxa é oficialmente na próxima terça, 31, mas dois shoppings de Salvador decidiram antecipar o Halloween para este fim de semana. No Salvador Norte Shopping terá brincadeiras neste sábado, 28, e domingo, 29.

Cerca de 30 lojas vão participar de um circuito de guloseimas, distribuindo doces para a garotada. Também terá apresentação de personagens temáticos no Game Station e pintura no Parquinho Plim Plim. A brincadeira nesses espaços não é gratuita. No Game Station, não há limite na recarga do passaporte. Já no parquinho, 5 minutos de diversão custa R$ 5. O local conta com piscina de bolinhas, tobogã, cama elástica, pula-pula e tourinho mecânico.

Os mais corajosos também podem se aventurar no labirinto Invasão Alien. Há cinco modalidades de percurso: Coragem, Perdidão, Noturno, Encurralados e Blackout. A atração custa R$ 10 e funciona na sexta, das 14 às 22 horas, no sábado, das 12 às 22 horas e no domingo, das 12 às 21 horas. A programação se encerra no dia 29.

Já no Salvador Shopping, o halloween acontece no domingo, 29, entre 10 e 13 horas. A programação começa com a peça “Uma bruxinha muito esperta”, com o grupo Teatro da Mixirica. A banda Espaço Musical também irá se apresentar no Game Station, onde também terá pintura de rosto.

Após os espetáculos, a garotada pode "caçar" doces nas lojas do segmento infantil. O shopping vai distribuir 200 cestinhas para as crianças participarem da brincadeira.

