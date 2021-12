Shoppings oferecem mostras e lazer no feriado prolongado

Para quem fica em Salvador neste feriado prolongado, acontecem na cidade diferentes eventos para curtir o fim de semana. A programação inclui eventos em shoppings e outros que ocorrem nas ruas da cidade.

Os shoppings oferecem uma série de exposições neste feriado. No Shopping Paralela está a exposição Gigantes da Era do Gelo, que reúne 11 réplicas de criaturas que viveram na Terra e funciona das 11 às 22 horas. Já o Bela Vista tem a atração Floresta - Circuito de Arvorismo, na qual o público aproveita o Trapézio, a Teia de Aranha, a Tirolesa, quatro tipos de pontes, paredes de escalada e rapel. O horário de funcionamento é das 12 às 21 horas.

No Shopping Barra, a atração é a mostra Amada Bahia de Jorge, que expõe telas do artista Henrique Passos e funciona das 12 às 20 horas. O Iguatemi traz a exposição Rodin Itinerante - Fragmentos, com fotos de obras do acervo de Rodin na Bahia, que funciona das 12 às 21 horas. Por fim, o Salvador Shopping abriga o Thailand Festival, com exposição de fotos e venda de produtos tailandeses. Funciona das 11 às 22 horas.

No Farol da Barra, o Rua de Lazer traz uma programação especial. Das 8 às 12 horas, funciona um miniparque e uma cama elástica e acontece oficina de artes. A partir das 8h30, será oferecida uma aula de tai chi chuan. Às 10 horas, começa uma apresentação de palhaço com mágicas.

Parada gay

Outro evento que movimenta o fim de semana é a I Semana da Diversidade LGBT. O público confere até domingo, a partir das 15 horas, a exposição Safer Sex, da artista Lúcia Monte Alegre, no Thermas Planetário 11 (Rua Direta do Tororó).

No sábado, o evento organiza a Feira da Diversidade Cultural e de Negócios, a partir das 9 horas, na Praça Dois de Julho, no Campo Grande; o Festival Mix Brasil de Filme, às 16 horas, na Sala Walter da Silveira; e, às 22 horas, a exposição Comer, comer, comer, comer pra poder crescer, no Largo Dois de Julho. No domingo, a programação de encerramento inclui a XI Parada do Orgulho Gay, às 12 horas, no Campo Grande, e shows à noite, nos largos do Pelourinho.

adblock ativo