Shopping traz exposição gratuita de 13 fotógrafos sobre o mar da Bahia

O Shopping Barra vai receber a exposição coletiva "Mar da Bahia" resultado do trabalho de 13 fotógrafos. A exposição entra em cartaz no Complexo Gastronômico Barra Gourmet, no Shopping Barra, e estará aberta para visitação do público a partir do dia 16 de janeiro até 24 de fevereiro, com entrada gratuita.

A mostra propõe reacender a ligação das pessoas com o mar, uma celebração da relação que os baianos culturalmente possuem com a água salgada. A mostra reúne 13 obras dos fotógrafos: Adrian Berenguer, Ana Kruschewsky, Bhruno Quadros, Caíque Costa, Cláudio Colavolpe, Giácomo Mancini, Gutemberg Barros, Luiz Gustavo Góes, Marcelo Araújo, Marta Suzi, Sandra Coelho, Will Recarey, Vânia Viana, com curadoria de Cláudio Colavolpe.

