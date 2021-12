Shopping recebe um pocket show gratuito com o grupo 'Os Primos' nesta sexta

Como parte da exposição que comemora os 15 anos do Bloco Amor & Paixão, o Shopping Center Lapa, recebe nesta sexta-feira, 22, a partir das 17h, o Pocket Show com o grupo ‘Os Primos’, na praça de alimentação do empreendimento.

O acesso é gratuito e o visitante pode conferir ainda, na sede do bloco (piso L1), a exposição que marca os 15 anos do bloco. Saiba mais sobre a exposição.

adblock ativo