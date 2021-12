Shopping recebe proprietário de grife para coleção de Outono/Inverno

O proprietário da grife Cecconello, Anderson Furlaneto, vai desembarcar em Salvador, nesta quinta-feira, 14, para prestigiar a nova coleção Outono/Inverno 2019 da Vila 5, localizada no Paseo Itaigara. O evento, que ocorrerá das 17h às 21h, vai apresentar aos convidados uma das principais apostas da marca para a estação, a tendência “Animal Mix” – que traz a mistura de prints de animais em uma mesma peça.

A digital influencer Lia Monica (@liamoperes), e as embaixadoras Lila Moraes, Ana Zaidan, Tininha Guedes, Tatiana Caldeira (@gatasdesaia), Juju Luz e Chris Godinho, serão as convidadas da ação.

Para tornar a noite ainda mais especial, os convidados participarão do sorteio de pares da linha ‘Rihanna Edition’, uma das grandes atrações da coleção, e serão mimadas com doces assinados pela Macadâmia, Food Bike da Mandi Tapiocaria, além de decoração da Florela e apresentações temáticas do Grupo Gabitica e do DJ Rafael.

