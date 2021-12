Shopping recebe parque infantil com diversos personagens

Pela primeira vez em Salvador, o parque infantil Arena Nickelodeon está no shopping Center Lapa até 23 de fevereiro. O espaço, que será ofertado gratuitamente, dispõe de quatro cenários divertidos com brinquedos e personagens já conhecidos da criançada como a Dora Aventureira, as Tartarugas Ninja, o Bob Esponja e Shimmer & Shine.

As atividades da arena são um incentivo para as crianças brincarem em grupo e desenvolverem atividades físicas, lúdicas e divertidas durante às férias. O parque inclui área de espera da Nick, piscina de bolinhas da Dora, mesas de pintura, videogame das Tartarugas Ninja, piscina do Bob Esponja, entre outros.

A Arena Nickelodeon funciona no piso L1, de segunda a sexta-feira, das 09h às 21h e aos sábados das 09h às 20h.

adblock ativo