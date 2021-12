Shopping recebe feira internacional com inspirações culturais

Está armado no Shopping Barra a Feira Internacional com inspirações culturais para um upgrade na decoração da casa e no estilo de vestir. A riqueza e exclusividade de peças autorais produzidas em diferentes países do mundo compõem a Nações & Artes - Feira Internacional de Artesanato e Decoração até este domingo, 24.

A ação recebe seus visitantes no piso L1, reunindo centenas de peças, produzidas em sua grande maioria fora do Brasil, estarão à venda com exclusividade durante o evento, com técnicas mais apuradas pensadas para a decoração ao redor do planeta. A proposta é colocar o público em contato com a arte e um pouco da história de países como Marrocos, Índia, Chile, Paquistão, entre outros.

