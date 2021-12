Shopping recebe feira de Orquídeas

Durante os dias 21 a 24 de agosto, os visitantes do Shopping Paseo poderão conferir a Feira de Orquídeas. O acesso é gratuito e acontece no mesmo horário do centro de compras.

Nos quatro dias de evento, os visitantes terão a oportunidade de admirar as orquídeas híbridas e espécies de formas e cores diferentes, que também estarão à venda.

A feira tem como objetivo divulgar o cultivo de orquídeas produzidas em laboratório, evitando a coleta das espécies.

adblock ativo