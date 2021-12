Shopping recebe cenário da Turma da Mônica inspirado em super-heróis

Entre os dias 12 de janeiro e 9 de fevereiro um estabelecimento de Salvador terá o cenário da Turma da Mônica, inspirado em super heróis. Com entrada franca, o público poderá ver a ambientação no Shopping da Bahia com Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão, que encarnam super-heróis para convidar as crianças para momentos de aventura e diversão, com diversas atividades.

No Atelier dos Heróis, os pequenos poderão se transformar em seu personagem favorito, através de pintura artística do rosto, tatuagens temporárias à base de água, penteados e enfeites para os cabelos.

Outras atrações são o Morcegomóvel, que estará estacionado no espaço esperando os pequenos condutores para guiá-los por jogos de videogames, e o Mega-Pulo, uma cama elástica macia apta para a criançada dar saltos à vontade. Já na Sala de Arte da Justiça, será possível desenvolver o lúdico através de desenhos e pinturas, e muita emoções estão reservadas no Super-Brinquedão, um circuito de obstáculos e desafios que termina num escorregador

O acesso é feito no formato de circuito rotativo, com duração de 20 minutos e turmas de até 12 crianças. O cenário funciona de segunda a sábado, das 09h às 21h30 (sendo esse o horário de entrada da última turma) e aos domingos das 13h às 20h30 (horário em que entra a última turma), na Praça Newton Rique, localizada no 2º piso.

