Shopping promove festival com conceito de sustentabilidade

Música, gastronomia e lazer. Tudo isso faz parte do I Festival Viver Bem, realizado pelo Salvador Shopping. Voltado para toda a família, o evento sustentável começa nesta sexta, 8, e termina no domingo, 10, com atividades que vão das 10 às 21 horas.

Com atrações para adultos e crianças, o festival conta com a participação dos grupos baianos Maglore e Bailinho de Quinta, o cantor Daniel Vieira e, para finalizar, no domingo, o pernambucano Geraldo Azevedo.

Já para os pequenos, tem as atividades recreativas com Tio Paulinho, os grupos Dó Ré Mi Lá e Stripulia e o Musical do Sítio do Picapau Amarelo. Além disso, a estrutura traz um parquinho com tobogã e pula-pula, Vila Encantada e Mini-circuito Salvador vai de Bike.

O evento surgiu a partir da Corrida Viver Bem, já em sua 6ª edição, conta a gerente de marketing Karina Dourado. "A ideia é estender a corrida com atividades que durem todo o fim de semana".

A corrida acontece na manhã de domingo, às 7 horas. Haverá um café da manhã e, depois, um show com os Filhos de Jorge. "As atrações foram pensadas para incluir a família e diversificar. Tem todos os estilos. É um evento bastante democrático e de valorização da cultura", avalia a gerente.

Para Graco, guitarrista e cantor do Bailinho de Quinta, será um evento de rua, como costuma acontecer nas praças da cidade. "Apesar de não ser na rua, é um lugar de muita circulação. É muito importante a ocupação desses espaços". A gerente lembra que a organização do evento sugere a doação de uma lata de leite ou um quilo de alimento não-perecível destinados ao Hospital Aristides Maltez.

Food Park

O público pode aproveitar diversas opções da comida de rua com 12 food trucks e quatro food bikes que ficarão na praça de alimentação do evento. O diretor de operações do Food Park, Hugo Teixeira, explica que a comida de rua é sempre associada a algo calórico. "Como o festival fala de qualidade de vida, a proposta é levar uma opção saudável e, quem sabe, mudar esse cenário".

Para isso, cada chef foi desafiado a criar uma opção saudável especial para o evento. "A gente quis provocar os cozinheiros a pensar outras formas de fazer o prato", diz Hugo. Entre as opções de baixo índice calórico estão o sanduíche de hambúrguer de soja, do Black Pepper; o wrap integral de peito de peru, do Vumbora; o hot dog de salmão, do Pahua, e a coxinha de cream cheese com limão siciliano, da Coxa Coxinha.

Ainda na programação gastronômica, o restaurante Al Mare vai apresentar um menu fit, criado pelo chef Ricardo Brito, em uma aula show, realizada às 12 horas, todos os dias do evento.

