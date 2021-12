Shopping prepara programação especial em comemoração ao Folclore

O Salvador Norte Shopping, localizado no bairro de São Cristóvão, traz uma programação especial em homenagem ao Dia do Folclore, comemorado em 22 de agosto, neste final de semana. O evento irá reunir músicas, contação de histórias e releituras de personagens do folclore nacional. Os encontros acontecerão das 15h às 17h30, no Piso L3 do empreendimento, com acesso gratuito.

Neste sábado, 19, a cantora e compositora Nairzinha irá revisitar contos populares para apresentar o papel de diversos povos na formação das identidades brasileiras. Ela também utilizará suas próprias composições para proporcionar à criançada aprendizado com diversão. Na ocasião, os contadores usarão recursos sonoros e visuais para lembrar personagens como Boitatá, Iara, Saci Pererê e Bumba meu Boi.

Já o grupo Boiada Multicor se apresentará no domingo, 20, com a proposta de reconstruir modos de contar as lendas do folclore, dando as histórias novas abordagens, como por exemplo: a mula tem cabeça, o gato preto dá sorte, o lobo não é mau e o saci joga capoeira. Depois, o grupo irá interagir com os clientes em um cortejo pelos corredores do shopping, ao som de cantigas populares.

