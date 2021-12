Shopping de Salvador promove bailinho infantil de carnaval solidário

O shopping Bela Vista, localizado no bairro do Cabula, vai promover um bailinho de carnaval solidário nos dias 17 e 24 de fevereiro,das 15h às 17h. A criançada terá uma programação intensa de brincadeiras, Trio Elétrico em miniatura com recreação do Tio Paulinho, animação de personagens fantasiados, maquiagem infantil, tatuagem com glitter e esculturas de balões.

Acontecerá também uma ação solidária onde serão fornecidos kits Folião para os pequenos, com confetes, serpentinas, guloseimas e brindes mediante a doação de 2kg de alimentos não perecíveis. O objetivo da parceria é arrecadar doações para as instituições Irmã Dulce e Associação Nossa Senhora das Graças. Por isso, o espaço vai dispor de um balcão de trocas, localizado na loja Coreto Kids, a partir do dia 14, para quem tiver interesse em ajudar.

