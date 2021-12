Shopping abre exposição com as belezas da Bahia

Uma exposição voltada ao público infantil com as principais regiões do estado começa na próxima segunda-feira, 15, no Shopping da Bahia, na av. Tancredo Neves, em Salvador.

O espaço de 600 m² conta com ambientes simulando o sertão, o oeste, a Chapada Diamantina, a Costa das Baleias, a Costa do Dendê, a Costa dos Coqueiros e a capital baiana.

A exposição vai até o dia 25 de fevereiro e o ingresso pode ser trocado por R$ 150 em notas fiscais do shopping ou comprado por R$ 15, que dá direito a 30 minutos de permanência.

Atividades diferentes

Cada espaço conta com atividades diferentes. Nas paredes, estão espalhadas informações e curiosidades sobre cada região, com a curadoria do professor de Geografia Joaquim Nery.

As crianças também podem se ocupar com piscina de bolinhas, cama de gato, labirinto, espaço baby, pintura, arvorismo e escorrega.

