Sheraton atrai classe artística na festa do Café Teatro Rubi

A classe artística e o público atenderam ao convite de Eliana Pedroso para a inauguração do Café Teatro Rubi, na terça, quinta e sexta, no Hotel Sheraton. Na terça, a festa foi para os artistas que, empolgados, ocuparam o palco e fizeram pockets shows. Nos outros dias, foi a vez de Daniel Boaventura lotar três sessões de shows intimistas.



Edvaldo e Solange Boaventura não escondiam o orgulho do filho famoso. Na primeira fila, os pais corujas "babaram" a cria. Parceiros desde Os Cajafestes, Fernando Guerreiro e Eliana Pedroso irão reeditar a parceria com a Comédia de uma mulher só, com Cristiane Mendonça, em novembro. Paulo Gaudenzi, diretor do Grupo GJP, do Sheraton, dividiu com Pedroso as honras da casa. Apesar da disposição do público que foi ver Daniel Boaventura, o serviço deixou a desejar. Como após o início do show os garçons param de servir, muita gente ficou de bico seco.

Civilização

A decisão dos vereadores de Salvador de aprovar o projeto que pune com multa quem joga lixo na rua é mais do que bem-vinda. Cidade limpa é sinônimo de civilidade. A coluna já havia atentado para esta questão. Mas, para que o projeto seja de fato implementado, é preciso dotar as ruas e avenidas de lixeiras. Artigo que há muito sumiu do mobiliário urbano local. Feito isso, é só o povo fazer a sua parte.

Sob encomenda

Desde que fecharam o Volare para investir no serviço sob encomenda e nos jantares gourmet a domicílio, as chefs Luigina e Anapaula Della Piazza não param de trabalhar. Ontem, a dupla voltou a ocupar a cozinha da Spicy, no Shopping Barra, para festa de um ano da loja.

Música

Depois de passar por São Paulo e Recife, o guitarrista baiano Ricardo Primata lança a edição especial do CD Espelho da Alma, no dia 7 de novembro, 19h30, no Teatro Eva Herz, na Livraria Cultura do Salvador Shopping. A edição especial do CD inclui uma faixa-bônus multimídia.

Arte moderna

Fabrício Branco, o Mr. White, é o primeiro artista a expor na Urban Arts, no Rio Vermelho. O artista inaugura a mostra As Aventuras da Perna Cabeluda, no dia 31 de outubro, com vernissage às 19h. As peças contam a história de um personagem de uma lenda pernambucana.

Cine Lux

A Barra, enfim, ganhou seu complexo de cinemas. Desde quinta-feira, as salas do shopping começaram a funcionar, para a alegria do público daquela região e do dono do empreendimento, Aquiles Mônaco, que era só sorrisos no coquetel de inauguração, quinta-feira.

Fast food 1

Salvador foi a cidade escolhida pela rede de restaurantes canadense Pita Pit como porta de entrada no Brasil. A iniciativa foi do casal (masters da franquia para o País) Andrew Vallas e Adeilma Vallas, que investiram R$ 300 mil para instalar a 1ª loja da rede, no Bela Vista.

Fast food 2

Os sanduíches da Pita Pit - que está presente em nove países - seguem o estilo libanês feitos com pão sírio (pita) e receitas naturais de baixa caloria, ideal para quem busca uma alimentação saudável. Os franqueadores estão buscando parceiros para levar a marca pelo Brasil.

adblock ativo